"Il divino inciampare": la presentazione del potente graphic novel di Miguel Angel Valdivia

Sabato 15 giugno si presenta, per la prima volta a Napoli, "Il Divino inciampare - Vita e miracoli di San Giuseppe da Copertino", graphic novel firmata dall'artista Miguel Angel Valdivia e pubblicata da Coconino Press. Nel centro SMMAVE (Centro per l'Arte Contemporanea, nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia ai ) interverranno, con l'autore, Stefano De Matteis e Antonio Biasiucci. Presenta Marcello Anselmo. Di seguito un estratto della recensione firmata da Goffredo Fofi.

“Si può parlare di una sorta di nuovo espressionismo, un esempio di un’arte esigente e, di fatto, provocatoria di Valdivia, che mette a confronto [...] le due parti di un eterno conflitto: tra il potere e chi, per scelta ‘politica’, per necessità ‘materiale’ o per naturale e irreprimibile sentimento di libertà, non accetta per

istinto i limiti della umana condizione [...] e non può che rispondere e obbedire alla sola esigenza di verità, di verticalità”.

Il primo graphic novel dell’artista e illustratore Miguel Angel Valdivia ha per soggetto la vita di Giuseppe Desa da Copertino, il frate pugliese del ’600 illetterato e venerato dai contadini e dalla povera gente, che secondo la tradizione popolare andava in estasi e volava davanti a un ritratto della Madonna. “Miracoli” che attirarono i sospetti del Sant’Uffizio e gli costarono due processi e vari trasferimenti, prima della canonizzazione post mortem. Una figura e una storia molto amate da Carmelo Bene, che ne ricavò una sceneggiatura per un film mai fatto, poi trasformato in romanzo pubblicato con il titolo A boccaperta. La versione a fumetti di Valdivia, pur conservando certi aspetti presenti nel testo di Bene e nelle biografie ufficiali di San Giuseppe, rielabora gli eventi in una dimensione di distopia fuori dal tempo: un’estremizzazione poetica e rivoluzionaria di questo personaggio, santo suo malgrado.