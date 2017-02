Il Boss delle Cerimonie, la nuova stagione in onda a metà marzo

In un primo momento si era parlato dell'1 febbraio. A quanto pare però, come riporta TvBlog, la partenza della quinta stagione de Il Boss delle Cerimonie è prevista su Real Time per metà marzo. Due le possibili date: venerdì 17 o 24 marzo.

Nove le puntate, di cui due lunghe da 40 o 50 minuti. La prima sarà un saluto a Don Antonio Polese, morto lo scorso 1 dicembre, poi ci saranno 5 cerimonie. Infine, il ricovero di Don Antonio, i funerali e la commemorazione funebre organizzata dai fan al Castello della Sonrisa.