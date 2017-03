"Il Boss delle cerimonie", la nuova stagione in onda dal 24 marzo

Un momento molto atteso da tutti i suoi fan. Su Real Time, da venerdì 24 marzo alle 23.05, andrà in onda il Boss delle Cerimonie. La nuova stagione parte con un doveroso omaggio a Don Antonio Polese, scomparso il 1° dicembre scorso.

Un collage della vita pubblica e privata del Boss. Si inizia con la Sala Reale del Castello che ospita le sue spoglie e prosegue con i ricordi dei familiari, collaboratori e amici, intervallati da momenti persino esilaranti: dalla gita a Roma per acquistare il vestito per il 18esimo di Antonio Jr ai suoi tormentoni più spassosi. Suo il motto: “Noi non ospitiamo solo Lord ma trattiamo tutti da Re”.

Da venerdì 31 marzo, si proseguirà poi con l’organizzazione delle cerimonie come sempre ricche di momenti divertenti: cerimonie di ogni tipo ospitate in quel “castello” alle porte di Napoli che è diventato un simbolo. La serie seguirà la cronologia degli eventi realmente accaduti: il Boss alle prese con i festeggiamenti, poi la malattia e gli ultimi istanti della sua vita fino ad arrivare alla riorganizzazione della famiglia e del castello dopo la sua morte.