Torna "Il boss delle cerimonie": la quinta edizione in onda dall'1 febbraio

La conferma ormai c'è. La quinta edizione de "Il boss delle cerimonie", il programma in onda su Real Time, partirà mercoledì 1 febbraio a due mesi esatti dalla morte di Don Antonio Polese.

Come spiegò a dicembre il regista Raffaele Brunetti: "Quando Don Antonio è morto ci siamo accorti che non avremmo potuto far finta di niente. Avevamo già girato cinque puntate, ma abbiamo dovuto ripensare l’intera serie. La quinta stagione sarà composta di nove puntate, di cui due lunghe da 40 o 50 minuti. La prima puntata sarà un saluto a Don Antonio, poi documenteremo 5 cerimonie come previsto inizialmente e, per finire, racconteremo il ricovero del boss, i funerali e la commemorazione funebre organizzata dai fan al Castello della Sonrisa".