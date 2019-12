Tre commedie di Vincenzo Salemme in prima serata su RaiDue

"Salemme il bello della diretta", è il nuovo programma tv di Vincenzo Salemme, che andrà in onda da mercoledì 11 dicembre alle ore 21 20.

Il fascino del palco arriva in diretta sul piccolo schermo con tre commedie scritte, dirette e interpretate da Vincenzo Salemme: “Di mamma ce n’è una sola”, “Sogni e bisogni” e “Una festa esagerata”, per una speciale stagione teatrale in tv. Un’occasione inedita per vedere in scena l’arte di uno dei più importanti esponenti del teatro italiano, degno erede della grande tradizione scarpettiana.

Presentazione del programma il 5 dicembre presso gli studi Rai di via Marconi a Napoli.

Intervengono:

Vincenzo Salemme

Roberto Cecatto – Direttore Produzione Tv

Fabio Di Iorio – Vice Direttore Rai2

Antonio Parlati – Dirigente Cptv Napoli

Sarà presente il cast