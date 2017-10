Dal Kukai a Iki: un nuovo ristorante di sushi (e non solo) nei Quartieri Spagnoli (VIDEO)

Si chiama IKI il nuovo sushi restaurant di Massimiliano Neri, fondatore del Kukai, locale storico per gli amanti del sushi. Iki è in via Nardones, nei Quartieri Spagnoli, a cinquanta metri da via Toledo. "Non è stato concepito solo per gli appassionati di sushi", spiega Neri: "Includeremo anche altre cucine orientali, e inoltre ci sarà un bar che consentirà ai clienti di entrare per vivere l'atmosfera senza dover mangiare, consumando un drink come aperitivo o dopocena".

Iki sarà anche una piccola galleria d'arte contemporanea, con le opere fornite dalla vicina "Intragallery" che renderanno il locale ancor più suggestiva. Gli arredamenti sono frutto della mente dell'architetto Francesca Faraone: "Lo spazio è diverso dal Kukai anche nel concept: le parole chiave sono accoglienza, cura e coccole. Abbiamo scelto materiali preziosi per rendere Iki uno scrigno all'interno del centro storico partenopeo".

Lo staff del locale accoglierà i clienti con abiti tradizionale: per le donne un kimono samurai, per l'uomo una tunica samurai, abiti ideati dallo stilista Francesco Scognamiglio.