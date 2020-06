Oggi, 66 anni fa: Ernest Hemingway in visita a Napoli

Oggi, 8 giugno, esattamente 66 anni fa, sbarcava a Napoli il grande giornalista e scrittore Ernest Hemingway. Noto al grande pubblico per 'Il vecchio e il mare' (che gli valse, pochi mesi dopo la visita a Napoli, il premio Nobel per la latteratura), Hemingway rivoluzionò lo stile romanzesco del XX secolo, fu autore di grandi reportage e avventuriero. A Napoli sbarcò con l'ultima moglie, Mary. Le foto che documentano la sua breve visita partenopea, con sosta in Galleria Umberto per un caffè, sono dell'Archivio Carbone. In quegli anni Hemingway era assiduo frequentatore delle città italiane.

Nel '52 risiedette a lungo ad Acciaroli (Cilento), nel ì53 a Venezia. "Il vecchio e il mare", che gli valse il Nobel, fu scritto nel '52 a Cuba. Come si può notare da una foto nella quale lo scrittore è ritratto mentre scende la scaletta della nave, Hemingway era rimasto vittima di un incidente aereo, cinque mesi prima della visita partenopea, nel gennaio 1954, durante una battuta di caccia in Uganda. Un doppio incidente dal quale riporterà danni fisici che si trascinerà fino alla morte, avvenuta nel 1961.