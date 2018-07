Ivan Granatino canta l'amore autentico in 'Vitamì'

E’ online su Spotify e in tutti gli store digitali Vitamì (Vita Mia), il nuovo singolo di Ivan Granatino scritto insieme a Sergio Donati e Paky G. Il videoclip di Vitamì, che ha superato già le 80mila visualizzazioni, è disponibile sul canale ufficiale YouTube di Ivan Granatino. Vitamì è un inno all’amore autentico, una storia di sentimenti e sofferenze che s’intrecciano verso un lieto fine. La tensione emotiva della canzone diventa parte integrante del videoclip realizzato dal regista Luciano Filangieri. La protagonista è una donna forte, una giovanissima pugile dall’animo irascibile e scontroso che affronta la vita con disinvoltura. E’ l’entusiasmo della sfida a farle vincere la resistenza rispetto a un amore totalizzante che la condurrà all’altare.

Il nuovo singolo di Ivan Granatino, prodotto dall’etichetta Napule Allucca, si avvale della collaborazione di Massimo D’Ambra con un nuovo beat che conferma la spinta alla sperimentazione avviata con l’ultimo album Ingranaggi. Lo stile della canzone è quello classico di Granatino, dove la melodia popolare attraversa sonorità arabe, con uno sguardo al mondo e alle figure emergenti della musica internazionale.

Nel videoclip, girato in un capannone abbandonato nel napoletano e trasformato in una palestra grazie alle scenografie, c’è anche l’amico di sempre di Ivan Granatino, il cantante Franco Ricciardi, che sta accompagnando Granatino in molte date del suo tour estivo in giro per l’Italia. Granatino, per la prima volta dal rilascio di Vitamì, si è esibito al Festival Alta Felicità 2018 a Venaus, in provincia di Torino. Insieme a Franco Ricciardi e ai Terroni Uniti, Granatino ha cantato in uno dei paesi simbolo della Val di Susa, accompagnando la voce di resistenza degli attivisti No Tav.

Quello di Venaus è l’ultimo concerto del tour estivo 2018 di Ivan Granatino che tornerà ad esibirsi in Campania il 9 agosto ad Agropoli e poi 5 tappe tra Napoli e Caserta fino al live del 31 agosto a San Marzano sul Sarno.