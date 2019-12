"Don Salvatò" l'omaggio di Ivan Granatino a Enzo Avitabile

E' uscito su Spotify il 13 dicembre e sul YouTube il 15 dicembre, “Don Salvatò” di Ivan Granatino, la rilettura del brano del maestro Enzo Avitabile, entrato nella storia della musica italiana e vincitore del premio Tenco nel 2009. “Per me è stata una sfida interpretare Don Salvatò – spiega Ivan Granatino – un omaggio ad uno dei più grandi interpreti della musica italiana, il maestro Enzo Avitabile, da sempre per me un punto di riferimento artistico e culturale. Don Salvatò è assolutamente attuale se guardiamo ai giorni nostri colmi di odio, violenza e brutture che come sempre vengono pagate dai più deboli e dalla nostra terra che vede alberi piangere e frutti marcire, come dice il testo”.

Enzo Avitabile, 64 anni ed ormai icona internazionale, ha accolto con entusiasmo l'idea di Ivan Granatino. “Quando l’ho ascoltata sono stato molto felice – prosegue il maestro - la musica è questo, è comunicazione senza barriere, senza muri, è pura gioia condivisa. Una rilettura che mi ha subito portato indietro nel tempo, a quando la mia preghiera laica vinse il premio Tenco, solo per citare uno dei tanti riconoscimenti ricevuti. Sono contento che continui ad essere cantata”.