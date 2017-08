X Factor: online il nuovo brano di Andrea D'Alessio

Si chiama “Goodbye” ed è il primo brano del nuovo progetto di Andrea D’Alessio di cui oggi è disponibile il video ufficiale. Suoni di profonda dimensione, testi di stringente intensità e soprattutto la grande voce dell'artista napoletano. Da anni Andrea ha intrapreso un viaggio alla ricerca della sua voce e delle illimitate potenzialità della stessa, viaggio che lo ha anche visto partecipare con successo all’edizione 2013 di X Factor.

Ma il passaggio televisivo è solo una fortunata parentesi, un piccolo primo passo e non il fine ultimo. Si guarda più in là. Il percorso di studio di Andrea prosegue e si intensifica, cementato anche da importanti incontri e collaborazioni come quelle con Mario Biondi, Arisa, 99 posse, Clementino, Ensi, Giuliano Sangiorgi, Ty1, Reset, Ntò. E poi tanto lavoro di sala, composizione e scrittura. Ed oggi, si arriva a cogliere il primo frutto di questo secondo capitolo della carriera.