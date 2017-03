I Ditelo Voi al cinema con Gomorroide: "Non si può solo piangere per la camorra"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Affilata, sottile, l'unica, forse, possibile: l'ironia è la chiave per provare ad affrontare e combattere il fenomeno dilagante della camorra, questo in sintesi il messaggio che sottende la pellicola "Gomorroide, il Film", dal 9 marzo al cinema, con la verve partenopea del trio di Made in Sud "I Ditelo Voi".

Dal piccolo al grande schermo, Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante e Domenico Manfredi, mantengono anche nel film(prodotto da Tunnel Produzioni con Bronx Film e Minerva Pictures Group) i propri nomi di battesimo, "non vogliamo essere altro che noi stessi", dichiarano in Conferenza Stampa, "provando a trattare temi delicati e di stringente attualità, con la giusta dose di ironia, perchè se della camorra non si può ridere, non bisogna, però, neanche limitarsi a piangere".

