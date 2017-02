Gomorra 3, riprese ad Ottaviano: polemiche

Dopo le riprese al Vomero, il cast di Gomorra si è trasferito ad Ottaviano per le riprese della terza stagione.

Dal 21 al 23 febbraio, infatti, come riporta Vesuvio Live, saranno girate alcune scene della fortunata serie tv targata Sky nel paese vesuviano ed in particolare nell’ex convento di clausura “Ave Gratia Plena” e in alcune strade del centro cittadino.

La notizia non è piaciuta però ad alcuni residenti che accusano Gomorra di trasferire una cattiva immagine della città nei telespettatori.

In tanti, però, soprattutto i giovanissimi, sperano che vengano aperte della possibilità di effettuare dei provini per partecipare come comparse nella trasferta ad Ottaviano della produzione di Gomorra.