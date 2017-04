Gomorra 3, Antonio Ciccone: "Rimarrete tutti a bocca aperta"

È ripartita la serie cult ambientata a Napoli relativa alle storie della famiglia Savastano. La Seconda serie è in onda su Rai 3 in questi giorni e come al solito il successo non si è fatto attendere. Mentre tutti gli appassionati cercano di carpire qua e là notizie sulla terza, ecco che sulla rete di stato sta andando in onda la seconda serie di una delle serie televisive più amate e seguite dal pubblico italiano. La storia ripartirà da dove si è interrotta la prima stagione, e cioè dalla fuga di Don Pietro Savastano dal carcere e dell’assalto al potere dei Conte.

E come più volte annunciato nel suo clan ci sarà anche la preziosa collaborazione di Antonio Ciccone, attore napoletano che da quest’anno è entrato a far parte della grande famiglia della serie, interpretando il ruolo di 'A Lince, braccio destro di Malammore, che ha ottenuto risultati incredibili in termini di ascolti. “È stata una gioia incredibile per me poterne fare parte – ha dichiarato l’attore napoletano – Ho visto ed apprezzato tantissimo la prima serie e quando ho iniziato a girare la seconda, nel maggio del 2015, ne sono stato davvero contento. Lavorare su di un set del genere è favoloso. L’organizzazione e la professionalità era davvero notevole. Abbiamo da poco finito di girare la terza serie e devo dire che la sceneggiatura è davvero formidabile e sono sicuro che lascerà tutti a bocca aperta”.