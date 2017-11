Gomorra sbarca sul grande schermo. Folla in delirio a via Chiaia per l'arrivo del cast al cinema Metropolitan. Il 14 e 15 novembre saranno proiettati gli episodi 1 e 3 della nuova serie, che esordirà venerdì 17 su Sky. Ai microfoni di Napolitoday, Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Cristina Donadio e gli altri attori hanno espresso le loro emozioni sull'esordio della terza edizione della serie.