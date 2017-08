Gomorra, arriva il trailer della terza stagione: "Stamm' turnann"

Il ritorno di Gomorra è alle porte e Sky ha pubblicato sul proprio sito e su Facebook i primi due trailer della terza stagione della serie, che sarà trasmessa a novembre su Sky Atlantic HD, come preannunciato da NapoliToday.

I trailer sono stati subito condivisi su facebook anche da Salvatore Esposito (Genny Savastano).

Le riprese della nuova stagione sono partite in Bulgaria, per spostarsi poi sull'intero territorio campano per oltre 150 giorni di riprese, toccando 160 location, coinvolgendo oltre 350 attori, 4500 comparse e 140 persone. Nel cast, oltre a Marco D'Amore (nel ruolo di Ciro di Marzio) e Salvatore Esposito (Genny Savastano), Cristiana Dell'Anna (Patrizia) e Cristina Donadio (Scianel), anche due giovani attori napoletani: Arturo Muselli, nel ruolo di Enzo, capo di una nuova fazione che cercherà di prendere il controllo del centro di Napoli, e Loris De Luna che interpreta Valerio, ragazzo della Napoli bene. La nuova serie riparte dalla morte di don Pietro Savastano e sulla sua successione. Il nuovo clan tenterà di prendersi tutto. La serie è una produzione Sky Atlantic, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film.