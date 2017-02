Il Vomero set di Gomorra per un giorno

Il Vomero set di "Gomorra 3" per un giorno. Dalle sei di questa mattina, nel tratto di via Solimena, compreso tra via Kerbaker e via Sacchini, è stato allestito un vero e proprio set televisivo, tra telecamere, pannelli, camion con attrezzature cinematografiche e una folla di curiosi, fan e non della serie televisiva, che sperano di strappare alla produzione un ruolo da comparsa.

Ma quale scena stanno girando Genny Bello e co.? Si tratta di una scena, girata all'interno dell'Istituto di Credito Bancario del Tirreno, una Banca oramai da diverso tempo sfitta e quindi l'ideale per diventare set delle riprese. Ma chissà in quale episodio della serie, vedremo la scena girata oggi e soprattutto chissà di che si tratta. Sarà la scena di una rapina? Difficile dirlo, per saperlo dovremo aspettare la messa in onda della terza serie della fiction tratta dal celebre romanzo di Saviano, prevista per Marzo.

