Gomorra 3, al via i casting nei paesi vesuviani

Continuano le riprese di Gomorra 3 a Napoli e provincia. Dopo la scena della "rapina in banca" al Vomero, la troupe si è spostata per girare alcune scene, prima a Ottaviano e Poggiomarino e poi a Terzigno e Trecase.

Nei due paesini vesuviani la produzione cerca comparse per le scene da girare con protagonisti i migranti. Sono proprio in particolare cittadini richiedenti asilo politico, presenti all’interno delle strutture ricettive del territorio vesuviano, ad interessare la produzione targata Sky, come riporta Il Fatto Vesuviano.