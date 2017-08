Gomorra, la serie tv in anteprima al cinema

Gomorra non si ferma al piccolo schermo. Per la prima volta in assoluto, la serie tv andrà infatti in anteprima al cinema. A confermarlo a La Stampa, Andrea Scrosati, Evp programming di Sky Italia e presidente della neonata Vision Distribution.

"Le prime puntate saranno in sala il martedì e il mercoledì della stessa settimana in cui, poi, andranno in onda su Sky Atlantic Hd. Al momento abbiamo l’impressione che le sale saranno tante. E questo perché crediamo che Gomorra abbia una sua forza e che i veri appassionati vorranno vederla sul grande schermo, vivendo un altro tipo di esperienza. Il modello che c’è oggi - ha spiegato Scrosati - è superato. È la stessa cosa che è successo all’industria musicale dieci anni fa, quando si provava a contrastare con ogni mezzo la diffusione digitale. Bisogna rivalutare l’esperienza della sala, che è diversa da quella del salotto di casa propria. Vedere Gomorra sul grande schermo è un valore aggiunto. Una delle puntate che faremo vedere è girata all’estero, in Bulgaria, ed è visivamente incredibile. Questa è un’opportunità per la televisione e per il cinema di costruire un modello di business diverso".