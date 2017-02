Gomorra 3, set al Vomero: la rapina in banca di Ciro di Marzio

Il Vomero set di "Gomorra 3" per un giorno. Dalle sei di mattina nel giorno di San Valentino, nel tratto di via Solimena, compreso tra via Kerbaker e via Sacchini, è stato allestito un vero e proprio set televisivo, tra telecamere, pannelli, camion con attrezzature cinematografiche e una folla di curiosi, fan e non della serie televisiva, che sperano di strappare alla produzione un ruolo da comparsa.

Azione, esplosioni e armi non sono mancate durante le riprese. Presente anche Marco D’Amore, alias Ciro Di Marzio nell'assalto ad una banca.

LE FOTO DEL SET AL VOMERO