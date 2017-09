Gomorra 3 in anteprima al cinema: c'è la data

Il 14 e 15 novembre, in oltre 300 sale cinematografiche italiane, sarà possibile vedere in anteprima due episodi di Gomorra 3, il primo e il terzo.

Sarà la prima volta in Italia che una serie televisiva debutterà in sala. L'appuntamento con le prime due puntate della serie, sul piccolo schermo, è fissato per il 17 novembre su Sky Atlantic.

Prodotta da Sky Atlantic, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film, da un'idea di Roberto Saviano, la terza stagione è diretta da Claudio Cupellini e Francesca Comencini.