“Gok Art”, il disco d'esordio per i Kafka sui Pattini

I quattro ragazzi di Pompei, Kafka sui pattini, una delle novità più interessanti e fresche della scena musicale italiana pubblicano il disco d'esordio, 'Gok Art'. Lo lanciano attraverso il video del pezzo che dà il titolo all'album, on line dalle scorse ore sul canale YouTube di Studio8. Sono 10 le tracce contenute in ‘Gok Art’, primo album della band formata da Marco Brunasso (voce e basso), Davide Busiello (tastiere e campioni), Raffaele Fogliamanzillo (chitarre) e Lorenzo Lamberti (batteria). Il disco è disponibile dal 20 febbraio su tutte le piattaforme digitali.

Durante i mesi che hanno portato alla produzione dell’album il gruppo aveva pubblicato già due video relativi ai singoli ‘Start A Brawl’ e ‘Fight At Wedding’ che sono stati accolti con favore da pubblico e critica. Oltre ai brani citati, questi gli altri pezzi che vanno a comporre il disco: 'Beauty Queen'; 'Gok Art'; 'Less Hipsters More Chipsters'; 'Come With Me'; 'French Girl'; 'Party Hard'; 'Sex On The Beach'; 'You Always Do'. Atmosfere punk e dark si alternano ad ambient glam e new wave senza tralasciare la spinta cruda del rock. Ma non mancano i richiami al nuovo filone d'Oltremanica. La tensione lascia spazio anche a ballad più spensierate, scanzonate, ma sempre dal coinvolgimento assicurato. 'Gok Art' è stato prodotto da Diego Leanza per la label napoletana Studio8.