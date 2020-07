Nilo Sciarrone dirigerà Giusy Attanasio in un film sulla discografia napoletana

Circola da qualche settimana la notizia che la popolare cantante partenopea Giusy Attanasio sarà la protagonista di una pellicola prodotta e diretta da Nilo Sciarrone. C’è, però, un nuovo elemento, fondamentale, che sicuramente darà soddisfazione ai suoi fan e ai curiosi: la pellicola sarà una commedia musicale romantica e divertente, ma nasconde un obiettivo ben più grande. «Noi vogliamo raccontare un mercato musicale parallelo a quello nazionale - commenta il produttore e regista Nilo Sciarrone - che esiste solo ed esclusivamente a Napoli e in nessuna altra parte del mondo. Un mercato che ha la sua discografia, i suoi videoclip, i suoi concerti... Insomma un mondo musicale che vive autoalimentandosi, un fenomeno che ha incuriosito anche chi non ascolta questo tipo di musica e chi non appartiene a questa meravigliosa città ricca di sfumature. E chi la può raccontare se non chi la vive tutti i giorni?».

«Sono entusiasta del progetto - afferma Giusy Attanasio - e prometto di mettercela tutta per portare la mia Napoli, e parte del suo mondo musicale, oltre i soliti stereotipi. Spesso si è denigrati ingiustamente».

Il produttore e regista partenopeo Nilo Sciarrone, titolare della casa di produzione cinematografica “Ego Factory”, quindi realizzerà il film della popolare cantante napoletana. Le riprese della nuova pellicola inizieranno il prossimo novembre 2020 mentre l’uscita del film nelle sale cinematografiche è prevista tra i mesi di marzo ed aprile 2021.

Come nasce l’idea di far interpretare un film a Giusy Attanasio? Il progetto, appunto, parte da un’idea di Nilo Sciarrone che, dopo aver siglato un importante contratto di co-produzione con la “Baki Production”, azienda cinematografica americana, ha deciso di coinvolgere Giusy Attanasio (e, di conseguenza, la “Di Donato Production”) in questa grande avventura che vedrà la cantante protagonista di un film tutto “made in Naples”, dagli attori al service cinematografico che affiancherà il regista e produttore Nilo Sciarrone per tutta la fase delle riprese e della post produzione video e audio. Le colonne sonore saranno affidate all’esperta mano del maestro Alberto Costa che realizzerà il tutto con archi e strumenti rigorosamente dal vivo presso la “Zeus Record”, tra i partner ufficiali del film. L’opera cinematografica che Nilo Sciarrone si appresta a produrre e a dirigere avrà il sapore dei famosi “musicarelli” che hanno fatto la fortuna di artisti del calibro di Nino D’Angelo: «Giusy Attanasio - conclude Sciarrone - nel film canterà, perché impersonerà la storia di un’umile ragazza che sogna di calcare i grandi palcoscenici della musica partenopea». Insomma, ci apprestiamo ad essere spettatori di una commedia romantica, musicale, divertente e, soprattutto, di rivalsa sociale». Nel frattempo alla produzione “Ego Factory” stanno giungendo decine di richieste, da parte dei fan della Attanasio, di poter essere provinati per entrare a far parte come comparse dell’imminente progetto cinematografico.