Giuseppe Moscati Santo Patrono del 118: parte la raccolta firme

Parte la raccolta firme affinché Giuseppe Moscati venga riconosciuto Santo Patrono del 118 e dell'emergenza sanitaria nazionale. A dare il via all'iniziativa a Taranto Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società Italiana Sistemi 118 (Sis 118).

"Moscati - ricorda il presidente Balzanelli - è l'antesignano dei sistemi di emergenza preospedalieri, il vero progenitore del 118. Aveva la capacità di alternarsi incessantemente, con ritmi di lavoro massacranti, da un lato, in ospedale, quale direttore di clinica medica dell'ospedale degli Incurabili di Napoli, dall'altro, uscendo sul territorio. A qualunque orario, di giorno e di notte, ogni qualvolta Moscati era sollecitato ad intervenire su pazienti gravissimi, anche non trasportabili, sempre gratuitamente, anche mettendo a repentaglio la propria vita, come accadde nel corso di una maxiemergenza, quando, nell'aprile del 1906, nel corso di una eruzione del Vesuvio, si recò personalmente a Torre del Greco provvedendo a coordinare e ad effettuare in prima persona l'evacuazione di un ospedaletto, sino all'ultimo malato, poco prima del crollo".

A sostenere l'iniziativa una delle più prestigiose Istituzioni sanitarie nazionali, il Campus Biomedico di Roma.