Giuseppe Cossentino, una star del web di altri tempi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Napoli – Un sorriso sulle labbra, e tanta voglia di creare nuove storie a puntate per la rete con il solo intento di far divertire e intrattenere i suoi numerosi fans, questi gli ingredienti della travolgente creatività di Giuseppe Cossentino, sceneggiatore e regista, napoletano doc, ormai una vera web star che spopola da diversi anni su internet. Dopo il successo del suo famoso radiodramma a puntate sul web “ Passioni Senza fine”, un vero e proprio ritorno al passato, che si unisce al presente con una grande innovazione di fruizione, attraverso il nuovo mezzo di comunicazione, la rete, la web star è stato il primo ed unico pioniere a rilanciare una forma di spettacolo geniale ed accattivante che ha appassionato per diversi anni gli habituè del web, affamati di storie romantiche, scabrose e di grande impatto sociale. Una carriera di successo, che gli è costato anche diversi Oscar del Web, e diversi premi mondiali che lo hanno incoronato, l’Oscar italiano del Web, un motivo in più per il quale, Giuseppe potrebbe intravedere diversi sviluppi nel futuro. “ Se nasci sul Web devi rimanere sul Web, non puoi andartene perché il pubblico si affeziona alle tue storie e ai tuoi prodotti che diventano dei veri microcosmi famigliari”- racconta Giuseppe. “Ultimamente ho avuto un’esperienza cinematografica, stringendo una forte sinergia con l’attore Nunzio Bellino, l’uomo elastico, con il quale ho realizzato il corto sociale “ Elastic Heart” “ Cuore Elastico” tratto dalla storia vera dello stesso attore. Un progetto che mi ha allontanato per molto tempo dalle mie classiche attività di fiction sul web e che mi ha permesso di maturare un’esperienza fantastica e diversa del quale vado orgoglioso – racconto per la prima volta di una storia vera, reale, di un personaggio esistente, Nunzio con la sua vicenda toccante, ricca di sentimenti, emozioni, delusioni e di una grave perdita. Oltre a parlare della sua rara patologia, la Sindrome di Ehlers – Danlos si è trattato di sentimenti senza tempo, veri.” E questo cortometraggio e Nunzio, che ringrazio per aver avuto fiducia nelle mie capacità artistiche mi ha permesso di uscire un po’ dal web, presentando il corto anche in diverse emittenti televisive e portando a conoscenza, una storia toccante e seria che nella tv di oggi si vedono ben poco. Certo non smetto mai di essere in contatto con il mio pubblico attraverso le mie pagine ufficiali. Adesso- conclude – ho cercato col tempo anche di rinnovarmi, ho creato anche un mio portale internazionale ItalyintheWorldwebzine per parlare del bello e della cultura italiana da condividere con il mondo e pertanto ho realizzato due nuovi cortometraggi “ La Caffettiera Napoletana” e “Un Giorno a Napoli”, prodotti legati alla mia città che tramanda le sue tradizioni e la sua eterna bellezza senza fine. Ed in cantiere c’è anche un corto horror, mi voglio sdoganare con un nuovo genere. Vedremo cosa succederà in futuro!