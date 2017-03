Giuseppe Alfano, Mister Italia 2016, ospite di Barbara d'Urso

Giuseppe Alfano, Mister Italia 2016, sarà venerdì a “Pomeriggio 5” ospite di Barbara d’Urso per trattare l’argomento “La bellezza naturale e la bellezza artificiale”. Nei giorni scorsi una troupe di Mediaset si è recata a Santa Maria la Carità per effettuare delle riprese nella palestra che frequenta e nei luoghi in cui lui solitamente vive quando non è via per lavoro.

Alfano fa il modello, ha 20 anni, è alto 186, capelli e occhi castani. Ama leggere e ballare, si definisce sincero, semplice e solare. Il titolo di Mister Italia 2016 gli è stato assegnato a dicembre con una votazione online da una giuria internazionale composta tra gli altri da Susanna Huckstep, Denny Mendez, Eleonora Pedron, Claudia Andreatti e Silvia Battisti (rispettivamente Miss Italia 1984, 1996, 2002, 2006, 2007). Ad esprimere il proprio voto anche Robin "make up artist director", lo svizzero Pedro Mendez Mister International 2015 (concorso abbinato a Mister Italia), MariaCristina Heller, attrice e conduttrice Tv a Los Angeles, blogger europei e asiatici e rappresentanti delle aziende partner del concorso come Sting Eyewear, World of Beauty, JesusPaul, e due blogger (uno europeo e uno asiatico) del settore Miss e Mister.