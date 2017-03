Giulio Rodinò, tra i fondatori del Partito Popolare e poi della Dc

Apparteneva a una famiglia aristocratica di forte matrice cattolica: Giulio Rodinò, uomo politico napoletano al quale è intitolata una piazza nel quartiere Chiaia (dove visse in casa del nonno materno, in via Bisignano, come ricorda una targa; un’altra epigrafe a lui dedicata è in via Duomo, angolo via Manna) è stato uno dei fondatori del Partito Popolare Italiano e successivamente della Democrazia Cristiana.

Fin da piccolo matura esperienze nell’ambito dei movimenti cattolici: laureatosi in Giurisprudenza dopo gli studi classici al Convitto Pontano alla Conocchia, inizia contemporaneamente la carriera di avvocato e quella politica. Viene eletto nel 1901 nel consiglio comunale con il sindaco Luigi Miraglia: in quegli anni, crea la zona franca e il quartiere industriale, riorganizza i servizi tributari e demografici, completa la rete delle fognature, sviluppa la zona del Vomero e crea l’Istituto delle Case Popolari.

Poco più di dieci anni dopo, fu eletto Deputato: fu, sempre in quel periodo, uno dei fondatori del Partito Popolare Italiano. Rispetto al fascismo, che nel frattempo stava conquistando il paese, Rodinò mantenne un atteggiamento sempre cauto e prudente. Quando però si verificò la rottura tra il Partito Popolare e Mussolini, che causò le dimissioni forzate di Sturzo, Rodinò pensò ancora di poter contrastare il governo e si presentò alle elezioni politiche del 1924 con una lista autonoma. Con la nuova legislatura fu eletto in Campania e nominato vicepresidente della Camera. Restò alla Camera fino al 1924, quando partecipò alla secessione parlamentare dell’Aventino.

Due anni dopo fu per questo costretto a farsi di parte, per deliberazione della Camera: fino ad allora, comunque, aveva avuto tempo e modo di ricoprire incarichi pubblici importanti come ministro della Guerra prima e della Giustizia poi. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, data la sua esperienza politica e la sua fervente politica antifascista, divenne uno dei personaggi di maggiore rilievo della nascente Democrazia Cristiana. Morì a Roma nel 1946.