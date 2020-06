distantinsieme, a Napoli torna Giugno Giovani: la rassegna di eventi per i ragazzi

Torna la rassegna dell’Assessorato ai Giovani del Comune di Napoli Giugno Giovani. Giunta alla sua settima edizione, la rassegna promuove eventi, iniziative e momenti di approfondimento fatti dai giovani per i giovani della città.

Lo slogan di quest’anno è d’istanti insieme. La pandemia ha fermato tutto il settore culturale e dell’intrattenimento e non ha consentito l’organizzazione di incontri nelle consuete modalità ma, anche se distanti, i nostri giovani saranno virtualmente insieme per condividere momenti di approfondimento e riflessione sempre gioiosi e costruttivi. Tutti gli eventi saranno infatti fruibili on line dalla pagina Facebook dell’Assessorato ai giovani.

La rassegna è stata strutturata attraverso il lavoro portato avanti negli ultimi mesi dall’Assessorato ai Giovani con le associazioni, gli enti del terzo settore e di formazione impegnati all’interno della Rete dei Centri Giovanili. Quest’anno vivremo in streaming- tre eventi musicali proposti dall’Associazione Zenith e costruiti dai giovani partecipanti del Laboratorio per la realizzazione di eventi, tenuto nel corso degli ultimi mesi nell’ambito del progetto Na.Gio.Ja._Costruiamo Opportunità; due eventi musicali che si svolgeranno nell’ultima settimana del mese a cura di Ufficio Kappa, Dipartimento di Scienza sociali della Federico II e Città della Scienza nell’ambito del percorso di formazione CreativeLab Napoli. Gli eventi costruiti con la collaborazione dei giovani partecipanti vedranno il coinvolgimento di artisti di rilievo napoletani.

o Il primo con protagonista Maurizio Capone in un workshop sul riciclo creativo e alcuni bravi live

o il secondo un concerto in streaming del gruppo musicale La Maschera

- sempre nell’ambito del percorso di formazione CreativeLab Napoli 2 eventi di presentazione di due produzioni napoletane a cura di Mad entertainment:

o Il regista Alessandro Rak, presenterà in diretta streaming la sua opera prima "L'Arte della Felicità", lungometraggio in animazione del 2014, prodotto da Mad Entertainment in collaborazione con Rai Cinema. Il film, interamente prodotto ed ambientato a Napoli, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Best EuropeanAnimated Film agli european Film Awards 2014. A fine presentazione sarà possibile vedere il film in streaming con accesso diretto alla pagina di Raiplay

o I registi Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone si collegheranno in diretta streaming per presentare il lungometraggio in animazione “Gatta Cenerentola”, direttamente dagli studi della factory partenopea Mad Entertainment. Il film, uscito in sala nel 2017, ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, tra i quali: 2 David di Donatello, il Premio speciale Francesco Pasinetti, il Premio Open e il Premio Gianni Astrei alla 74° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, un Nastro d'Argento e un Ciak d'Oro. A fine presentazione sarà possibile vedere il film in streaming con accesso diretto alla pagina di Raiplay

- Social vernissage del Premio Raffaele Pezzuti per l’Arte IV Edizione

Nell’arco del mese sui canali social dell’Assessorato ai Giovani sarà proposta la rubrica “Il Mondo di Domani” che propone spunti di riflessione di protagonisti del mondo giovanile napoletano su quello che sarà il mondo di domani e su come vorremmo che fosse.

La rassegna sarà presentata in live streaming dall’Assessore Clemente lunedì 1° giugno alle ore 12.00. Tutti i dettagli del programma verranno resi noti sul sito web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it/giugnogiovani2020 e sui canali social dell’Assessorato ai Giovan.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Giugno Giovani è una rassegna ideata e voluta per mettere le ragazze e i ragazzi al centro dell’agenda politica, culturale e civile della città, al fine di valorizzare i giovani napoletani - ha dichiarato l'Assessore ai Giovani Alessandra Clemente - in quanto risorsa più importante per il nostro territorio.

La rassegna “Giugno Giovani”, nata sette anni fa, assieme alla sfida di quest’Amministrazione e del Sindaco Luigi de Magistris di costruire un’idea di futuro e di presente proprio partendo dai talenti, dalla creatività e dal potenziale delle giovani generazioni, coinvolgerà attraverso musica, cinema, arte, impegno civile, i quartieri di Napoli ed associazioni, movimenti, studenti, imprenditori, professionisti, artigiani, artisti e storie di giovani come modelli positivi e resilienti.

Quest’anno siamo “distanti”, dobbiamo esserlo ancora per preservare la nostra salute, ma nonostante ciò vivremo ugualmente “istanti” di bellezza, di arte, di intrattenimento e riflessione. Buon giugno giovani a tutti. D’istanti insieme.".