Vesuvio: a piece of earth/heart: Giovanni Guidi al Pomigliano Jazz On Air

Martedì 28 aprile alle 20 in streaming sulla pagina Facebook di Pomigliano Jazz per il terzo appuntamento della rassegna Pomigliano Jazz ON AIR, il concerto del pianista Giovanni Guidi che presenterà un lavoro dal titolo: “Vesuvio: a piece of earth/heart”, concerto per immagini e pianoforte.

La bellezza della natura che riconquista i suoi spazi.

Dai sentieri del Vesuvio alla fauna fino al cratere del Gran Cono, le composizioni di Guidi faranno da colonna sonora alle riprese effettuate con il drone in questi giorni.

La rassegna è anche occasione per sostenere l’impegno dei sanitari dell’Ospedale di Boscotrecase trasformato in Covid Hospital. E’ infatti possibile effettuare una donazione al seguente IBAN:

IT35VO760103400000078509783 indicando come casuale: Covid Hospital Boscotrecase.