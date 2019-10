Giovanni Gastel come Maradona e Pino Daniele

"Per me trovarmi davanti Gastel è come incontrare Maradona!" commenta uno dei visitatori della galleria Al Blu di Prussia all’opening Selected Works, la mostra fotografica di Giovanni Gastel, autentico genio della fotografia italiana e internazionale. Oggetti o persone che passano sotto al suo obiettivo sono letteralmente attraversati dal suo tocco di artista. Non avrebbe bisogno neanche di firmare gli scatti perché il tocco ‘gastelliano’ è riconoscibile all’istante. Ecco uno dei vari motivi per i quali è osannato al pari di Maradona o di Pino Daniele (Gastel è stato l’ultimo a fotografarlo per Rolling Stone poco prima che morisse).

Un vero bagno di folla per la sua prima esposizione a Napoli curata con sensibilità ed estrema attenzione da Maria Savarese che ha selezionato 27 fotografie in cui Gastelracconta la donna. Tra chiaro scuri, scatti leggermente sfocati la donna è rappresentata con tutta l’onestà possibile in cui in solo scatto fa venire fuori i suoi dolori, le sue ombre, le sue gioie che sia una foto per una rivista o per una campagna di moda o per un progetto. La ricerca l’ha portato esplorare tutti i generi della fotografia trovando la sua massima espressione nel ritratto. Memorabili sono i ritratti a fatti a Barack Obama o a Michael Stipe dei R.E.M.

Nipote del regista Luchino Visconti da qui ha ereditato il rigore e l’amore per i singoli dettagli, Gastelè tra quei fotografi che con la sua creatività ha rivoluzionato la moda e lo still life portandola a una dimensione autoriale. Dall’aggettivo eleganza associata all’etica ha costruito tutta la sua estetica portando negli ultimi 40 anni nuovi codici nella fotografia.

Al Blu PrussiaGastel è stato letteralmente sovrastato dall’affetto e dall’ammirazione dei napoletani: chi è andato per un selfie; chi per un autografo; chi è accorso solo per esprimere la sua gratitudine per come ha plasmato il modo di fare foto, tutti hanno cercato un momento con lui e lui ha dedicato anche solo pochi attimi a ognuno di loro.

La mostra Selected Works sarà Al Blu di Prussia, in via Filangieri 42 a Napoli, fino al 31 gennaio 2020.