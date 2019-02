Giovanna Rei vince il premio Anita Ekberg

Il prossimo 28 febbraio, Giovanna Rei riceverà il Premio Anita Ekberg presso ilPalazzo Ferraioli di Roma organizzato da Sara Iannone e condotto da Camilla Nata. Reduce dal successo di “Mostri a parte” insieme a Maurizio Casagrande, l’attrice sarà di nuovo in scena con lo stesso spettacolo il 17 marzo al Teatro di Crotone il 18 e 19 marzo al Teatro A. Rendano di Cosenza, dove vestirà ancora una volta i panni di Ursula, moglie del protagonista (Casagrande) e conduttrice televisiva di grande successo, fervente ammiratrice negli anni d’oro della sua carriera, ma oggi è la vera “star” di casa. Si alterneranno così, tra sorrisi e battute incalzanti, una divertentissima carrellata di situazioni e paradossi esilaranti all’interno di una trama che, all’apparenza, potrebbe sembrare una “normale” vita di coppia.

Giovanna Rei ritorna ancora una volta a teatro con un'esilarante commedia, come per il suo debutto avvenuto da giovanissima con Renato Carpentieri, che le ha permesso di lavorare negli anni successivi insieme ad altri maestri del teatro. Il suo volto diventa noto al pubblico televisivo, infatti entrerà nel cast della soap opera di successo Un posto al sole e successivamente farà il grande salto approdando al cinema con i film I volontari di Domenico Costanzo e L'ultimo capodanno di Marco Risi. Nello stesso periodo sarà protagonista di Anni 50 sulle reti Mediaset, sarà una delle protagoniste della commedia “Quello che le donne non dicono” e lavorerà con grandi maestri come Gabriele Muccino e Ferzan Ozpetek.

Tantissimi ruoli in fiction di successo con ruoli di rilievo come La piovra 9, Il bello delle donne, Turbo, Elisa di Rivombrosa e Sei forte maestro e il programma tv Camera Cafè, dove interpreta la centralinista Giovanna; Dopo tanto teatro, torna in televisione con Ricky Tognazzi e il film televisivo Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, ritorna al cinema interpretando una delle protagoniste della commedia Pane e burlesque con la regia di Manuela Tempesta e in seguito, prende parte a due fiction targate Rai1, Sfida al cielo - La narcotici 2 e Sotto copertura. Recentemente la Rei ha condotto, a fianco di Maurizio Costanzo, sei puntate per Rai Premium del programma Memory ed è ritornata in tv con la serie Don Matteo 10.