San Giorgio a Cremano, al Palaveliero convegno “Giovani e il Futuro”

A San Giorgio a Cremano, giovedì 22 febbraio 2018 con inizio alle ore 9,30 am nel Palaveliero, avrà luogo un incontro dibattito con gli studenti degli ultimi anni, dal titolo “Giovani e il Futuro”.

La manifestazione, giunta ormai alla XXI edizione, come consuetudine, è stata organizzata dal Lions Club S. Giorgio a Cremano Host, dall’ANGET (Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia) e dall’UNMS (Unione Nazionale Mutilati di Servizio). Alla manifestazione è prevista la partecipazione di circa un migliaio di studenti. A fare gli onori di casa sarà il Sindaco di San Giorgio a Cremano, il dott. Giorgio ZINNO e il delegato Lions arch. Mariano Lebro, Saranno presenti autorità civili e militari. La giornata di orientamento scolastico “vedrà salire in cattedra” personale qualificato dell’Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Il personale militare illustrerà agli studenti, le diverse prospettive professionali offerte delle varie F.A. Nell'ambito dell'orientamento scolastico, gli studenti di vari istituiti locali, quindi, potranno meglio approfondire la conoscenza del ruolo “dual” svolto soprattutto dall'Esercito in Italia e all’estero. Per l’occasione sarà allestito un Infoteam per poter rispondere a tutte le domande degli studenti. Intensa la scaletta della manifestazione che come consuetudine comincerà con la cerimonia dell’alzabandiera intonata dalla Fanfara dell’8° Reggimento Bersaglieri. Nel corso della manifestazione saranno consegnati 4 premi LIONS per “Le Eccellenze nelle Professioni e nelle Imprese”. Prevista inoltre la partecipazione straordinaria del Ten. Col. Gianfranco PAGLIA Medaglia d’Oro a Valor Militare e Capitano del Gruppo Sportivo Paraolimpico della Difesa (Padrino dell’evento). Modererà i lavori l’attore presentatore Gabriele BLAIR. Previsto anche un intervento musicale con i cantanti Federico DI NAPOLI e Lino FLAGIELLO (dalle trasmissioni televisive Talent Scout e X-Factor) e l’attrice Edda CURCIO.