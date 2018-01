Giovani artisti napoletani, il Comune lancia il premio Pezzuti

Chi vince sarà esposto nelle stazioni dell'arte della metropolitana di Napoli. Il Comune lancia il Premio Raffaele Pezzuti, in memoria di un giovane artista morto in circostanze tragiche 16 anni fa. Ed è proprio ai giovani che è dedicata questa manifestazione, realizzata in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti. I ragazzi potranno inviare le loro opere di arte visiva contemporanea seguendo le istruzioni sul portale comune.napoli.it/premiopezzuti2018