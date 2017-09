Giornate europee del patrimonio 2017: Capodimonte riapre i giardini

Tornano fruibili i prati della Reggia di Capodimonte per le Giornate europee del patrimonio 2017 dedicate, quest'anno, alla relazione tra "Cultura e Natura".

Grazie al lavoro di recupero del patrimonio arboreo del bosco i visitatori potranno ora ammirare la bellezza del giardino paesaggistico e sapere, attraverso una pannelli informativi - commentati anche dal direttore Sylvain Bellenger - come il lungo lavoro dei tecnici ha riportato il verde a Capodimonte, con tutte le operazioni di fresatura ceppi, concimazione, taglio e rifinitura dei tappeti erbosi, trasemina, nonché sostituzione e integrazione dell'impianto di irrigazione che prende l'acqua negli storici pozzi di raccolta.

Per proteggere le location più rappresentative sono state individuate aree adibite al gioco del pallone, del cricket, aree per il gioco dei bambini e aree per i cani.