Giorgia: "Napoli è un bene del mondo, non solo dell'Italia"

"Mi spiace per quelle persone che non riescono a cogliere la bellezza, l'arte, la cultura, la storia, la filosofia. Ma basta portarli qui, farli stare un po' di tempo, vedi come cambiano. Napoli è un bene del mondo, non solo dell'Italia. Va aiutata e coltivata. Anche io vengo da una città, Roma, che ha bisogno di aiuto e il singolo fa tanto".

Così Giorgia, ieri sera in concerto al Palapartenope di Napoli. La cantante ha speso belle parole per Napoli che ha fortemente difeso "dagli insulti di chi non la conosce".