Al via Sbandati: Gigi e Ross tornano in tv su RaiDue

Riparte il 19 settembre alle 23.30 su RaiDue 'Sbandati' con Gigi e Ross.

Il programma trasmesso dal Centro di Produzione Tv di Napoli, tornerà con tante novità: nuova scenografia, rinnovata la regia in studio, nuova veste grafica e confezione, tante rubriche e nuovi inviati.

Come per la prima edizione non mancheranno gli opinionisti, che si alterneranno in studio e commenteranno i temi più caldi della settimana.