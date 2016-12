Novità in tv: Gigi e Ross verso Furore su Rai2

Rai2 sta pensando ad una nuova edizione di Furore, il programma che spopolò negli anni 90 in tv. Per la conduzione i candidati sono i comici partenopei Gigi e Ross, che si vocifera che potrebbero abbandonare Made in Sud, dopo anni di grandi successi.

A riportare la notizia è Blogo.

Sbandati, invece, oltre all'appuntamento di seconda serata tornerà da lunedì 2 gennaio dopo il Tg2 delle 20:30.