Gigi e Ross condurranno "Furore" su Rai 2

Venti anni fa, su Rai Due in prima serata, Alessandro Greco conduceva "Furore" dell'Auditorium Rai di Napoli. Stando a quanto anticipa Davide Maggio, il programma tornerà per una nuova edizione sulla seconda rete. Alla conduzione ci saranno loro, Gigi e Ross, il duo comico partenopeo che ha lasciato Made in Sud.

La formula dovrebbe essere la stessa: due squadre di vip, una di maschi e l'altra di femmine, si cimenteranno in numerose prove musicali. Le registrazioni sarebbero previste a partire da metà marzo negli studi televisivi di Milano.