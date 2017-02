Gigi D'Alessio: "Io e Al Bano usati come esca a Sanremo"

"A Sanremo non è stato fatto fuori D'Alessio, ma una categoria di cantanti. Qual è la motivazione, quella di far vincere i giovani? Al Bano e io siamo serviti come esca, perché il programma senza di noi non li fa 11 milioni di telespettatori". Così Gigi D'Alessio, in un'intervista al settimanale "Chi", è tornato a parlare della sua eliminazione a Sanremo e delle polemiche sulla composizione della giuria di qualità.

"Fiorella Mannoia è partita già protetta perché, a quel punto, chi salvavi? La giuria di qualità è normale che salvi lei, perché fa figo. Fiorella è un'artista meravigliosa, ma è normale che se fra i giurati c'è Paolo Genovese, il regista di 'Perfetti sconosciuti' e la colonna sonora è di Fiorella Mannoia, vorrà dire che gli piacerà, no? Allora le cose che a 20 anni non capivi, a 50 le capisci e non è che posso ingoiare tutto. Ho deciso che se devo mandare affanc..o qualcuno, lo faccio. Non sono rimasto contento nei confronti del sistema Sanremo", ha aggiunto il cantautore napoletano.