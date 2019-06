Concerto D'Alessio-D'Angelo rimandato, il video di scuse: "Avevamo litigato"

"Una premessa: scusate, scusate, scusate". Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio, in un video girato insieme, si rivolgono così ai loro fan dopo il comunicato della posticipazione dei concerti che avrebbero dovuto tenere insieme dal 20 al 22 giugno.

"Da stamattina che è uscito il comunicato veniamo criticati – spiega D'Alessio – e giustamente. Avete ragione, perché avevamo litigato. Venti giorni fa però ci siamo rivisti e abbiamo rimesso tutto in piedi".

"Ma in 20 giorni non ce l'abbiamo fatta – ha aggiunto Nino D'Angelo – perché non vogliamo fare uno spettacolo così, ma uno spettacolo bello. Perché siamo a Napoli, all'Arena Flegrea, e perché voi l'avete fatto diventare ancora più importante, comprando quasi tutti i biglietti".

"Non era giusto annullarlo – è quindi intervenuto Gigi D'Alessio – quindi abbiamo solo cercato di rinviarlo di due mesi. Qualsiasi cosa succede, anche se litigassimo di nuovo, noi 20, 21 e 22 settembre saremo all'Arena Flegrea. Vi chiediamo scusa".