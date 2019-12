Gigi D'Alessio e Luché, dall'inedita collaborazione nasce la ballad "Come me"

Arriva in radio oggi venerdì 20 dicembre “Come me”, il singolo di Gigi D’Alessio che lo vede duettare con il rapper Luché, ultimo estratto dal nuovo disco “Noi due” (GGD Edizioni Srl/Sony Music). Il brano è accompagnato dal videoclip online sui canali ufficiali.

Sulle parole di Luché – all’anagrafe Luca Imprudente, D’Alessio ha cucito una melodia capace di unire due mondi solo apparentemente distanti. Un incontro che dimostra che le etichette e le barriere nella musica si possono abbattere aprendosi “all’altro”, senza perdere la propria identità artistica. E così in “Come me” la voce di Gigi fa da contraltare alle morbide barre di Luché, regalando un brano dal sapore romantico e amaro.

D’Alessio, terminata la sua fortunata avventura televisiva in prima serata su RAI 1 con “20 anni che siamo italiani” insieme a Vanessa Incontrada, riprenderà il suo viaggio live con alcuni appuntamenti speciali: insieme a Nino D’Angelo sarà al Palapartenope di Napoli il 26 e 27 dicembre con “Figli di un Re minore”. Nel nuovo anno lo spettacolo farà tappa al Mediolanum Forum di Milano il 20 gennaio e al Palazzo dello sport di Roma il 24 gennaio.