Ucciso di botte in discoteca: il bel gesto di Gigi D'Alessio in memoria di Niccolò Ciatti

Niccolò Ciatti, di Scandicci, aveva 22 anni quando la scorsa estate è morto in Spagna a seguito di un brutale pestaggio avvenuto in una discoteca Lloret de Mar. Nel suo ultimo concerto a Firenze, Gigi D'Alessio ha voluto ricordarlo.



Nel teatro Obihall c'erano diversi manifesti che chiedevano giustizia per il giovane di Casellina, oltre che un banchetto per la raccolta di fondi a sostegno della battaglia legale che sta portando avanti la famiglia del giovane ucciso.



"Voglio dedicare questa canzone alla famiglia di un ragazzo che purtroppo ha perso la vita in discoteca. Chiediamo - ha detto il cantante partenopeo prima di suonare 'Non mollare mai' - soltanto giustizia, che sembra non farsi sentire o forse è sorda".