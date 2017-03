Gigi e Ross accolgono Gigi D’Alessio a "Sbandati"

Ieri sera, subito dopo la prima puntata di "Made in Sud", Gigi D’Alessio è stato ospite di "Sbandati", programma condotto da Gigi e Ross, ex conduttori del programma comico.

I tre hanno dato vita ad un simpatico siparietto. “Gigi, visto che non hai l'hai fatto canta una canzone“, ha detto Ross al cantante. Poi il collega: "Noi, da ex conduttori, dobbiamo dire che tre ore di diretta di Made in Sud sono davvero difficili. Figuriamoci per uno che non hai mai condotto. Facciamo a Gigi un grande applauso".

Poco dopo, la provocazione di D’Alessio: “Sto vedendo se mi vogliono far condurre anche Sbandati”. Immediata la reazione di Gigi: “Va bene solo se sto due notti a letto con la Tatangelo".