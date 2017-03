Gigi D'Alessio: "Salvini a Napoli? La libertà di parola va data a tutti"

“Matteo Salvini a Napoli? Io credo che la libertà di parola vada data a tutti, non bisogna fermare nessuno”. A dirlo è Gigi D'Alessio oggi al programma di Rai Radio1 "Un Giorno da Pecora", condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“I napoletani sono rimasti più male per Higuain che per Salvini - ha aggiunto il cantautore napoletano - . Salvini ospite a Made in Sud? Io ho invitato tutti i leader politici, delle istituzioni e della cultura. Ora vedremo chi accetta. Vorrei fargli delle domande da persona del Sud".