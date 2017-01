Gigi D'Alessio e la raccolta fondi per i terremotati: "Oltre 300 mila euro"

"Con le vostre donazioni e quelle fatte dal palco abbiamo raccolto più di 300.000 €! Non ci sono parole per descrivere la grandezza dei vostri cuori e la generosità di cui siete capaci, questa si chiama vittoria! E non è finita qui: sarà ancora possibile dare il proprio contributo a sostegno del progetto “I bambini al centro della ricostruzione” fino al 29 gennaio. Il numero per donare è sempre 45513, 2€ con SMS oppure 5 o 10€ chiamando da rete fissa. Grazie di cuore!".

Con queste parole su Facebook, Gigi D'Alessio ha tirato le somme del concertone di Capodanno andato in onda su Mediaset. La scelta di organizzare Gigi & Friends a Civitanova Marche - i cui ascolti sono stati però deludenti - era stata fatta proprio per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni della regione colpite in estate dal terremoto.