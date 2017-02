Gigi D'Alessio: "Ecco gli ospiti che vorrei a Made in Sud"

"Dal Sud nascerà l'unione per l'Italia. Un messaggio che vogliamo dare senza retorica, con semplcità, musica e con il cuore, ma di cui siamo convinti. Abbiamo un laboratorio che sforna nuovi artisti di continuo". Made in Sud, giunto all'ottava edizione, torna in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli dall'8 marzo.

Al 'timone' ci sarà per la prima volta Gigi D'Alessio. Con lui, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. "Stiamo valutando ospiti che devono mettersi in gioco", ha fatto sapere il cantante. "Mi piacerebbe avere Gino Paoli, Danilo Rea, Ermal Meta, Fiorella Mannoia e tanti artisti napoletani. Lo scopriremo solo vivendo. Vogliamo entrare nelle case degli italiani con la nostra spontaneità. Il Sud è la casa di tutti. Saranno tutti i benvenuti. Gli ospiti devono venire qui non solo a fare promozione ma a divertirsi con noi, stare al gioco insomma. Sarò il Pierino della situazione".