Gigi D'Alessio condurrà Made in Sud

Il dado è tratto. Al settimanale Oggi Gigi D’Alessio ha confermato le indiscrezioni: potrebbe essere lui il nuovo conduttore di Made in Sud, la trasmissione comica di Rai2 in onda dalla Rai di Napoli. Sul palco, si legge su Realityshow di Blogosfere, due volti storici femminili: Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci.

"Ne stiamo parlando - ha spiegato Gigi, in gara al 67° Festival di Sanremo con il brano 'La prima stella' - Sarò una sorta di Caronte che traghetta il programma da una dimensione regionale a quella nazionale, per fare in modo che sia amato in tutta Italia".