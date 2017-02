Gigi D'Alessio torna a parlare di Made in Sud: "Non sono un conduttore"

Gigi D'Alessio, in conferenza stampa del Festival di Sanremo, è tornato a parlare della sua possibile conduzione di Made in Sud. "Se diventerà un programma dove ci sarà anche la musica, della parte musicale me ne occuperò io. Sarò il padrone di casa per ospitare artisti, colleghi e per interfacciarmi con la parte comica", ha spiegato ai giornalisti in sala.

"Io non sono Carlo Conti, non è che adesso divento presentatore, ho un disco, tante cose da proporre, un tour mondiale a ottobre. Non punto a fare il presentatore e non mi sento neanche capace".