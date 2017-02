Gigi D'Alessio, ecco le date dell'Instore Tour: si parte da Napoli

Gigi D’Alessio è pronto per l'Instore Tour in cui presenterà il suo ultimo lavoro 24.02.1967, la cui data d’uscita è prevista proprio per il giorno del suo cinquantesimo compleanno. Il disco contiene il singolo con cui Gigi ha gareggiato al Festival di Sanremo, “La prima stella”.

Il primo firmacopie è previsto il 10 marzo a Napoli presso l'Auchan. Il cantante sarà poi l'11 marzo a Pontecagnano Faiano (Salerno), il 12 a Benevento, il 16 a Nola presso il Vucano Buono, il 17 a Cagliari, il 18 a Roma, il 19 a Reggio Calabria, il 30 a Novate Milanese, il 31 a Torino.

Le date di aprile: l'1 a Stezzano (Bergamo), il 2 a Marcon (Venezia), il 7 in località Roccella (Palermo), l'8 a Ragusa e il 9 a Misterbianco (Catania).

Intanto, sulla pagina del Vulcano Buono di Nola, sono state pubblicate tutte le informazioni per accedere all’area firmacopie all’interno del Centro Commerciale. L'accesso al palco - si legge - sarà riservato unicamente ai possessori del nuovo cd. Ci sarà un margine di tolleranza per un cd in caso di nucleo familiare. D'Alessio firmerà solo l'ultimo lavoro: vietate cover dei cellulari, sciarpe, t-shirt, scarpe, diari, quaderni, foglietti di carta. Infine, non si potranno fare selfie sul palco con l'artista. Le foto saranno scattate da un fotografo accreditato e postate nei giorni successivi sulla pagina Facebook del centro.