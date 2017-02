Gigi D'Alessio conduttore di Made in Sud: "Mi divertirò tantissimo"

La notizia è stata confermata alcuni giorni fa. Gigi Alessio condurrà, assieme a Fatima Trotta e a Elisabetta Gregoraci, la nuova edizione di "Made In Sud" al posto dei due storici conduttori, Gigi e Ross. Appuntamento su Rai Due dall'8 marzo, sempre dal Centro Rai di Napoli.

"So già che mi divertirò tantissimo. E credo davvero che diventerà una meravigliosa esperienza. Ero “cliente” del format televisivo. Da oggi divento protagonista dal di dentro", ha spiegato il cantante in un'intervista a La Repubblica.

"Si tratta di una trasmissione per famiglie, fatta a Napoli. E fa bene a Napoli. È un momento che ti porta lontano dalla routine, mette buonumore. E con me e con la musica ora avremo un contenuto maggiore. Come accadeva una volta con quei bei varietà che non si fanno più da troppi anni. Inviterò tutti perché la musica è una. Una soltanto. Il mio palco è aperto a chiunque. Sembriamo distanti, invece siamo tutti vicinissimi. Nei prossimi giorni - ha concluso il cantante in gara a Sanremo - lancerò un po’ di inviti e poi sceglieremo ospiti importanti da accogliere a Napoli".