“Gigi D’Alessio and Friends”: tutto pronto per la festa di Capodanno

Si lavora agli ultimi dettagli per il grande evento del 31 dicembre, “Gigi D’Alessio and Friends”, che vedrà il cantante festeggiare l’arrivo del nuovo anno sul palco a Civitanova Marche. L’appuntamento è alle 21.15 di sabato 31 dicembre quando, direttamente da Piazza XX Settembre, andrà in onda su Canale 5 e in diretta streaming online su 105.net la terza edizione del grande concerto. Tanti ospiti, tra cui Anna Tatangelo.

Obiettivo della serata: salutare il 2016 e celebrare l’arrivo del 2017 con una grande festa organizzata per raccogliere fondi destinati alla ricostruzione delle aree distrutte recentemente dal terremoto.

"Purtroppo ogni anno porta con se anche momenti brutti e mi riferisco in particolar modo alle popolazioni vittime del terremoto dei mesi scorsi. Per questo - ha sottolineato l'artista napoletano - ho voluto che l'evento si tenesse in una delle città che ospita parte degli sfollati, per poter condividere con loro l'augurio che il nuovo anno possa essere migliore per tutti, ma specialmente per chi ha subito delle perdite così gravi”.